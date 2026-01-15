Компоненты грецкого ореха помогают улучшить сон, доказали ученые

Ученые из Northwest A&F University (Китай) установили, что комбинация пептидов грецкого ореха и аминокислоты теанина может улучшать качество сна у людей, испытывающих хронический стресс. Результаты многоэтапного исследования опубликованы в журнале Food & Function.

Работу провели сразу на нескольких моделях — от рыбок данио и лабораторных мышей до людей. В экспериментах на животных добавка на основе грецкого ореха восстанавливала структуру сна, увеличивала долю глубокого медленного сна и снижала уровень кортикостерона — гормона стресса, связанного с перегрузкой гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси.

Исследователи также зафиксировали повышение уровней ГАМК и триптофана — веществ, которые участвуют в расслаблении нервной системы и синтезе мелатонина. Это указывает на то, что комбинация влияет не только на гормональные, но и на нейрохимические механизмы регуляции сна.

Эффект подтвердился и в клинической части работы. В восьминедельном плацебо-контролируемом исследовании с участием взрослых с нарушениями сна прием пептидов грецкого ореха и теанина привел к увеличению продолжительности ночного отдыха и улучшению субъективного качества сна по шкале PSQI.

Авторы отмечают, что полученные результаты делают эту комбинацию перспективным средством для поддержки сна при хроническом стрессе, хотя для окончательных выводов необходимы более крупные клинические исследования.

Ранее россиянам рассказали, как восстановить режим сна после праздничного периода.