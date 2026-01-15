Размер шрифта
Макрон сравнил европейское ПВО с американским

Макрон: европейская система ПВО эффективнее американского Patriot
Франция, Италия и Великобритания создали систему ПВО, которая более эффективна, чем американская Patriot. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в выступлении перед военнослужащими на авиабазе Истр, которое транслировалось в соцсети X.

«Мы вместе с партнёрами из Италии и Великобритании создали систему ПВО, которая эффективнее, чем система Patriot», – отметил Макрон, вероятно, имея в виду наземный подвижный зенитный ракетный комплекс FSAF SAMP/T, разработанный совместно Францией и Италией.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским лидерам с просьбой предоставить Киеву резервные ракеты для систем ПВО.

15 января Макрон также заявил о том, что Франция будет участвовать в совместных учениях НАТО в Гренландии по просьбе Дании, операция получила название «Арктическая выносливость».

Также Макрон предупредил о том, что в случае аннексии Гренландии со стороны США последуют «беспрецедентные цепные реакции».

Ранее в Германии заявили о неспособности системы ПВО сбить «Орешник».

