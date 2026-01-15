Размер шрифта
Путин заявил, что дипломатия все чаще подменяется односторонними опасными действиями

Дипломатия в настоящее время все чаще подменяется односторонними опасными действиями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения ему верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

«Дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними, причем весьма опасными действиями. И вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Путин призвал международное сообщество последовательно требовать от всех стран неукоснительного соблюдения норм международного права. По словам главы государства, десятки стран страдают от неуважения их суверенных прав и не обладают достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно отстоять свои интересы.

Церемония вручения верительных грамот традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Президент РФ примет верительные грамоты у 34 новых послов иностранных государств.

Ранее Путин заявил об открытости России к сотрудничеству со всеми странами мира.

