Россиян предупредили о тюремном сроке за покупку лекарств по фальшивому рецепту

Россиянам грозит уголовная ответственность за покупку лекарств по поддельному медицинскому рецепту вплоть до реального лишения свободы. Об этом в беседе с RT предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Наказание зависит от типа приобретаемого препарата. Так, если фальшивый рецепт используется для приобретения обычного лекарства – например, антибиотика, то это будет квалифицироваться как подделка официального документа, за что предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

«За подделку рецептов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, предусмотрен отдельный состав, — отметил Хаминский. — В этом случае, помимо лишения свободы на срок до двух лет, может быть назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать определённые должности на срок до трёх лет».

Россиянам советуют при покупке сильнодействующих препаратов даже по официальному врачебному рецепту всегда иметь его при себе на случай, если возникнут вопросы. Например, если у человека найдут при себе психотропные или наркотические лекарства, но рецепта при этом на руках не будет, то его могут привлечь к административной или уголовной ответственности, заключил юрист.

До этого в России призвали во всех регионах ввести единые электронные рецепты на лекарственные препараты. Как пояснила исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, это помогло бы быстрее закрывать множество задач, но решение должно приниматься на федеральном уровне.

Ранее россиян призвали не пытаться купить антидепрессанты без рецепта врача.