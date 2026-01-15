«Со мной все хорошо»: за день до гибели воспитанник ЦСКА сообщил о поиске нового клуба

Руководитель отдела по рыночным стоимостям портала Transfermarkt Артем Заводник рассказал о последнем взаимодействии с выпавшим из окна бывшего футболиста московского ЦСКА Лайонела Адамса. Его слова приводит «Чемпионат».

«13 января он писал нам и просил убрать травму из профиля, так как он восстановился и тренируется. Текст его сообщения: «Здравствуйте, я Лайонел Адамс. Эта информация не соответствует действительности. Я тренируюсь, и со мной все хорошо». Затем он уточнил, что находится в активном поиске нового клуба», — рассказал Заводник.

Адамсу был 31 год. Друзья игрока уверенны, что он совершил суицид из-за неразделенной любви.

В декабре 2025 года на Адамса напали и выстрелили в него в ночном клубе. На футболиста напали десять человек. Сначала был словесный конфликт, а затем один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил в футболиста. Тогда же остальные начали бить Расаковича. Адамса доставили в больницу, где у него диагностировали пулевое ранение бедра и рваную рану губы. В 2024 году Адамса выступал за карагандинский «Шахтер».

В 2011 году Адамс провел один матч за сборную России U18, не отметившись результативными действиями. В сезоне-2015/16 он стал обладателем Кубка Армении, выступая за «Бананц».

Ранее мать Адамса заявила, что ее сына убили.