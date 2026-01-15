Защита археолога Бутягина подала ходатайство об отводе судьи

Защита арестованного в Польше российского ученого Александра Бутягина направила ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского. Об этом журналистам заявил его адвокат Адам Доманьский, передает РИА Новости.

«Защита подала ходатайство об отводе судьи», — сказал Доманьский.

Он пояснил, что заявил в суде, что выдача археолога Украине создаст угрозу для его жизни и здоровья.

15 января Окружной суд Варшавы начал рассмотрение запроса Украины о выдаче Бутягина.

Археолога Бутягина задержали в Варшаве по запросу Киева в декабре 2025 года. Украина считает незаконными археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми ученый руководит с 1999 года. Кроме того, Киев утверждает, что действия Бутягина и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия». В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы.

Ранее МИД РФ выразил протест послу Польши в связи с задержанием археолога Бутягина.