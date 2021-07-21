Россиян предупредили о похолодании в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура в европейской части России к выходным опустится ниже нормы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К выходным вся европейская территория будет окрашена синим цветом, то есть температура будет ниже нормы. В Центральном Черноземье на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы», — сказал специалист.

По словам Вильфанда, на следующей неделе уже не будет сильных температурных аномалий.

Также синоптик отметил, что в центре европейской части страны не ожидается осадков до конца недели, однако на юге ЦФО могут произойти опасные природные явления.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве похолодает 22 июля, и это будет ощущаться как «обвал холода» по сравнению с длительной жарой, которая была в столице.

До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что похолодание, ливни и грозы ожидаются на следующей неделе в регионах Центрального федерального округа (ЦФО).