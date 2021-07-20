Врач-аллерголог перечислила мифы о витаминах

Врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина рассказала, что существует много мифов относительно употребления витаминов, следование которым может привести к гипервитаминозу и другим негативным последствиям. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Специалист утверждает, что дополнительный прием некоторых витаминов показан только при выявленных недостатках или при наличии хронических или острых заболеваний, из-за которых нарушается синтез или усвоение витаминов из пищи. Она пояснила, что человеческий организм приспособлен к самостоятельному синтезу почти всех витаминов, за исключением, например, витамина С. Паршина уточнила, что при наличии жалоб следует обратиться к врачу, и он составит список необходимых анализов для назначения комплекса витаминов.

По ее словам, не стоит самостоятельно назначать себе прием витамина D, поскольку его гипервитаминоз приводит к повышению уровня кальция в организме и тяжелой интоксикации. Специалист также подчеркнула, что у каждого свой уровень витамина D, и некоторые люди могут нанести вред своему организму употреблением повышенной дозы.

Несоблюдение рекомендаций во время приема витаминов может вызвать развитие патологического процесса у беременной и у плода, поскольку при гипервитаминозе развивается интоксикация.

Аллерголог опровергла мнение о том, что витамины «покрывают вред» от курения или употребления алкоголя.

Кроме того, врач уточнила, что регулярный прием синтетических витаминов не вызывает зависимость — скорее психологическое привыкание, но самому организму такие витамины нужны довольно редко.

Иммунолог добавила, что не все витамины «запасаются» в организме — например, витамины группы В нужно восполнять каждый день сбалансированным питанием.

В заключение специалист рассказала, что витамины содержатся не только в свежих овощах и фруктах, но и в тех, которые подверглись тепловой обработке или заморозке. По ее словам, свежие продукты — это источник витаминов на 100%, при заморозке и термообработке сохраняется от 5 до 50% необходимых витаминов. При этом Паршина советует не замораживать продукт повторно, иначе уровень витамина стремится к нулю. Также лучше всего готовить пищу только на один прием, чтобы в последующем не охлаждать и не греть продукт.

Ранее врач назвала важное условие для выработки витамина D в организме.