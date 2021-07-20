news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
WSJ: между Германией и США вскоре будет заключена сделка по «Северному... 00:30
Вратарь «Зенита» Кержаков: не могу сказать что я трезвенник 00:28
Салихова: если Кунц не станет тренером сборной России, то будем болеть за Украину 00:18
Подтопление в китайском метро привело к гибели 12 человек 00:04
Пловчиха из США пропустит Паралимпиаду в Токио из-за отказа... 20.07.2021, 23:59
Суд в США огласил приговор россиянину Левашову по делу... 20.07.2021, 23:59
Матвиенко назвала способ искоренить бедность 20.07.2021, 23:55
Экс-тренер «Зенита» заставил футболистов «Наполи»... 20.07.2021, 23:47
В результате наезда грузовика в Новой Москве погибло двое человек 20.07.2021, 23:45
Ученые нашли возможный путь проникновения коронавируса в мозг 20.07.2021, 23:34

Врач-аллерголог перечислила мифы о витаминах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина рассказала, что существует много мифов относительно употребления витаминов, следование которым может привести к гипервитаминозу и другим негативным последствиям. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Специалист утверждает, что дополнительный прием некоторых витаминов показан только при выявленных недостатках или при наличии хронических или острых заболеваний, из-за которых нарушается синтез или усвоение витаминов из пищи. Она пояснила, что человеческий организм приспособлен к самостоятельному синтезу почти всех витаминов, за исключением, например, витамина С. Паршина уточнила, что при наличии жалоб следует обратиться к врачу, и он составит список необходимых анализов для назначения комплекса витаминов.

По ее словам, не стоит самостоятельно назначать себе прием витамина D, поскольку его гипервитаминоз приводит к повышению уровня кальция в организме и тяжелой интоксикации. Специалист также подчеркнула, что у каждого свой уровень витамина D, и некоторые люди могут нанести вред своему организму употреблением повышенной дозы.

Несоблюдение рекомендаций во время приема витаминов может вызвать развитие патологического процесса у беременной и у плода, поскольку при гипервитаминозе развивается интоксикация.

Аллерголог опровергла мнение о том, что витамины «покрывают вред» от курения или употребления алкоголя.

Кроме того, врач уточнила, что регулярный прием синтетических витаминов не вызывает зависимость — скорее психологическое привыкание, но самому организму такие витамины нужны довольно редко.

Иммунолог добавила, что не все витамины «запасаются» в организме — например, витамины группы В нужно восполнять каждый день сбалансированным питанием.

В заключение специалист рассказала, что витамины содержатся не только в свежих овощах и фруктах, но и в тех, которые подверглись тепловой обработке или заморозке. По ее словам, свежие продукты — это источник витаминов на 100%, при заморозке и термообработке сохраняется от 5 до 50% необходимых витаминов. При этом Паршина советует не замораживать продукт повторно, иначе уровень витамина стремится к нулю. Также лучше всего готовить пищу только на один прием, чтобы в последующем не охлаждать и не греть продукт.

Ранее врач назвала важное условие для выработки витамина D в организме.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
В борьбе и стрельбе: кто из россиян может взять медали на Олимпиаде
Россия займет третье место в медальном зачете Олимпийских игр
«Главное — довести его до этапа испытаний»: все о новом истребителе Checkmate
Как выглядит и сколько стоит российский истребитель пятого поколения Checkmate
Список Бортникова: кого сочтут иноагентом
В Госдуме не увидели угрозы для журналистов в перечне ФСБ
РФС выбирает наставника сборной России из трех кандидатов
Брат главы ГИБДД Ставрополья оценил информацию о его «дворце»
Появилось видео конфликта из-за сына Стаса Пьехи
Суд в США огласил приговор россиянину Левашову по делу о хакерстве
Новости и материалы
WSJ: между Германией и США вскоре будет заключена сделка по «Северному потоку — 2»
Вратарь «Зенита» Кержаков: не могу сказать что я трезвенник
Салихова: если Кунц не станет тренером сборной России, то будем болеть за Украину
Подтопление в китайском метро привело к гибели 12 человек
Пловчиха из США пропустит Паралимпиаду в Токио из-за отказа в личном помощнике
Матвиенко назвала способ искоренить бедность
Экс-тренер «Зенита» заставил футболистов «Наполи» состязаться в перетягивании каната
В результате наезда грузовика в Новой Москве погибло двое человек
Ученые нашли возможный путь проникновения коронавируса в мозг
Бывшую сотрудницу Мариинского театра обвиняют в получении взятки
Двое рабочих разбились, упав с высоты на стройке на востоке Москвы
Салихова заявила, что такие, как Галицкий должны руководить российским футболом
Актриса Евдокия Германова заявила об уходе из «Табакерки»
Принц Гарри получил $20 млн от издательства за свои мемуары
Зеленский назвал факторы, от которых будет зависеть судьба «Северного потока – 2»
Исинбаева объяснила, почему изменили олимпийский девиз
Пентагон допускает закупку комплектующих для ремонта афганских Ми-17 у России
Мантуров: новейший российский истребитель составит конкуренцию американскому F-35A
Все новости
У экс-замглавы ГИБДД Воронежской области 22 квартиры. Но задержали его за другое
В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД по делу о взятке
«Заплатим штраф и будем бороться»: гандболистки из Норвегии отказались играть в бикини
Российские спортсменки — о штрафе для норвежских гандболисток за игру в шортах
Подвинуть «АвтоВАЗ»: Peugeot, Citroen, Fiat и Opel поедут на экспорт из Калуги
Fiat калужской сборки появится через год, но россияне его могут не увидеть
Однушка в Сочи по цене виллы в Греции
Аналитики назвали российские курорты с самой дорогой посуточной арендой
«Полностью правдивые»: принц Гарри продал свои мемуары
Герцог Сассекский вновь поставил под удар королевскую семью
Поезд ушел, виноваты американцы: в МИД назвали причины выхода России из ДОН
В МИД рассказали, что произойдет после выхода России из Договора по открытому небу
Кто выиграл и проиграл от импортозамещения
Эксперты оценили программу импортозамещения продовольствия
Газ, оружие, санкции. Какие меры против России предусмотрели США и Германия
Bloomberg узнал, о чем договорились Берлин и Вашингтон по «Северному потоку – 2»
Путь к слабоумию: чем грозят скачки давления для мужчин
Ученые назвали непостоянное кровяное давление предвестником деменции
История «АвтоВАЗа»: рождение, 90-е, продажа
Волжскому автозаводу исполнилось 55 лет
«Россия для него — дойная корова»: Лукашенко собрался менять внешнюю политику
Эксперты оценили желание Лукашенко найти замену Евросоюзу
«Зрелище ужасное и печальное»: о чем говорит интерьер дома главы ГИБДД Ставрополья
Наталья Мальцева о доме Алексея Сафонова — «какой народ, такие и начальники»
Сделано в СССР: 55 лет заводу «АвтоВАЗ»
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях