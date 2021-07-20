На украинском «Ривноазоте» произошел выброс нитрозных газов

На украинском предприятии «Ривноазот» в Ровенской области произошел выброс нитрозных газов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Group DF, в которую входит предприятие, Олега Аристархова.

Он уточнил, что угрозы окружающей среде нет.

«На предприятии произошла нештатная ситуация — разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода… Жертв и пострадавших нет. Не было никаких взрывов», — рассказал Аристархов.

По его словам, авария была ликвидирована за 40 минут силами предприятия. В данный момент завод работает в штатном режиме, показатели качества воздуха находятся в границах допустимых норм.

Аристархов при этом подчеркнул, что уровень загрязнения воздуха в Киеве в два раза выше, чем около завода.

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