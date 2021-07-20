Стала известна причина драки со стрельбой в Подмосковье

Причиной драки со стрельбой в кафе подмосковного города Апрелевка стал конфликт из-за девушки. Об этом сообщает газета mk.ru.

По данным издания, перепалка началась 18 июля около 2 часов ночи в кафе, расположенном на территории торгового центра «Ярмарка». В заведении находились две компании, и мужчины в одной из них начали приставать к девушке, сидящей за соседним столом. Ее спутники вступились за нее.

Словесный конфликт перерос в драку, а после один из мужчин несколько раз выстрелил из травматического пистолета. Свидетели происшествия вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов смогли задержать только четверых человек из компании, мужчины из которой приставали к девушке, в том числе мужчину с пистолетом. Остальным удалось скрыться до приезда полицейских.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что по о данному факту Следственным Управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство».

Ранее Пензенский областной суд вынес приговор 27 фигурантам уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, которая произошла в 2019 году. Обвиняемые получили от двух до 10 лет колонии, один человек был оправдан. По данным МВД, причиной случившегося стал бытовой конфликт.

В результате произошедшего пять человек пострадали, еще двое были госпитализированы. Один скончался.