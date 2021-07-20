Курилки вернули во второй московский аэропорт

В столичном аэропорту Внуково снова работают специальные зоны для курения пассажиров. Об этом сообщается на официальном сайте авиазула Москвы.

Данный аэропорт Москвы стал вторым, где вновь доступны курилки (первым был Шереметьево в прошлом году).

«Это четыре курительные комнаты, расположенные в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Две комнаты находятся около телетрапа № 18 и между телетрапами № 28 и № 29 (международные воздушные линии). Также две комнаты для курения установлены около телетрапов № 8 и № 17 (внутренние воздушные линии)», — уточнили в пресс-службе Внуково.

По информации представителей воздушной гавани, данные помещения полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм.

«Они оснащены вентиляционным оборудованием с современной и мощной системой фильтрации воздуха», — пояснили в аэропорту.

Помещения для курения рассчитаны так, что одновременно там могут находиться до восьми человек. Сейчас для обеспечения санитарной безопасности пассажиров количество посетителей не должно превышать более двух человек.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают разрешить курилки в гостиницах.