В Испании отказались от закупок вакцин AstraZeneca

Министерство здравоохранения Испании сообщило, что в государстве больше не будут закупать вакцину AstraZeneca, передает Cadena SER со ссылкой на ведомство.

В минздраве страны отметили, что на сегодняшний день данная вакцина передается только автономным сообществам для завершения вакцинации жителей старше 60 лет.

В возрастной группе от 60 до 69 лет полностью привиты 78%, в группе от 70 до 79 лет – 97,6%, старше 80 лет – 100%.

До этого предполагалось, что Испания приобретет 31 млн вакцин AstraZeneca, но в связи с появлением побочных эффектов властями было принято решение отказаться от нее.

Всего в государство были поставлены лишь 10,3 млн доз.

Оставшуюся вакцину AstraZeneca передадут третьим странам через COVAX (глобальный доступ к вакцинам COVID-19).

Ранее Северная Корея отказалась от вакцины против коронавирусной инфекции AstraZeneca, которую должна получить по программе ВОЗ COVAX Facility, из-за опасений по поводу потенциальных побочных эффектов.