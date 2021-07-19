В Калининградской области студент из Нигерии утонул, спасая девушку

Студент калининградского государственного технического университета (КГТУ), гражданин Нигерии Элуемунор Ричард Оказия утонул в Зеленоградске (Калининградская область), спасая девушку, которую сильные волны унесли в море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что 26-летний молодой человек отдыхал на пляже с супругой и другом, когда девушка начала тонуть в воде. К ней на помощь ринулись четыре человека.

«Ричард первым доплыл до нее и вытолкнул из течения. Остальные ребята помогли ей выбраться на берег. Однако сам Ричард выплыть на берег не смог. Его тело вынесло волной в ночь на воскресенье (18 июля), о чем и сообщили его жене», — рассказали в КГТУ.

Элуемунор Ричард Оказия учился на факультета автоматизации производства и управления КГТУ, он также занимался музыкой и спортом.

По данным Следственного комитета по Калининградской области, за 17 июля четверо мужчин погибли в результате сильнейшего отбойного течения на побережье Балтийского моря. Кроме нигерийца утонули еще двое мужчин, спасавших своих детей. Еще одного 61-летнего жителя Калининграда унесло в море сильным течением.

Ранее сообщалось, что в Абхазии нашли тело утонувшего в море туриста из Саратова.