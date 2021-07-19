Депутат Рады заявил, что на Украине наступила «эпоха голода и нищеты»

На Украине наступила «эпоха голода и нищеты», написал в Telegram депутат Верховной рады Илья Кива, комментируя данные отчета ЮНИСЕФ о числе украинцев, которые недоедают.

Политик напомнил, что в стране голодают больше миллиона человек.

«Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. Мы самая недоедающая страна в Европе», — заявил он.

По данным отчета ЮНИСЕФ, 9,8 млн украинцев сталкиваются с нехваткой еды, более миллиона голодают. В стране живет 44,3 млн человек.

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин на своей странице оценил статью российского президента Владимира Путина и заявил, что Украину ждут тяжелые времена.

12 июля президент Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.