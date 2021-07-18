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Задержанную сотрудницу «Ленты.ру» госпитализировали и отвезли обратно в МВД

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t.me/readovkanews

Сотрудницу «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, которую полицейские задержали в Москве, госпитализировали в Боткинскую больницу. В скором времени ее вернули обратно в отделение МВД, сообщается сайте издание со ссылкой на ОВД по Басманному району.

Завьялова вечером 17 июля стала свидетельницей задержания женщины с ребенком в районе Чистых прудов. После того как журналистка начала видеосъемку происходящего и попросила представителя правоохранительных органов разъяснить ситуацию, сотрудник 2-го специального полка полиции ГУ МВД России попытался спрятать свои нагрудные знаки от попадания в кадр.

Далее журналистку задержали и доставили в отдел МДВ по Басманному району города. При задержании работники полиции толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки.

После доставки Завьяловой в отделение полиции в 22.15 сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий, а также выдавать протокол об административном правонарушении.

Предварительно, Завьялову обвинили по статье 20.1.2 Кодекса об административных правонарушениях России (мелкое хулиганство). Работница СМИ задержана до суда, который пройдет 19 июля.

Завьяловой может грозить штраф от тысячи до 2,5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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