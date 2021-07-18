СБУ заявила, что ее сотрудники напали на украинских пограничников на границе с Россией

В Службе безопасности Украины заявили, что это ее сотрудники напали на украинских пограничников в Сумской области на границе с Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

«На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы. СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны — безотносительно должностей и фамилий», — заявили в СБУ.

Ранее в погранслужбе Украины раскрыли детали нападения на пограничников в Сумской области.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрея Демченко заявил, что нападение предположительно было произведено со стороны Украины. Демченко также прокомментировал информацию о состоянии здоровья пограничников, заявив, что им оказали медицинскую помощь.

По данным МВД Украины, совместными действиями с Национальной полицией отобранное у пограничников оружие было возвращено. Причастные к преступлению люди находятся в розыске.