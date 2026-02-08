Стало известно, вернется ли Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Английский «Манчестер Юнайтед» не заинтересован в приглашении Криштиану Роналду, передает The i Paper.

Более вероятным вариантом является возвращение 41-летнего форварда в «Спортинг», если португальский клуб найдет средства на покупку футболиста. Также существует вариант перехода Роналду в один из клубов МЛС или чемпионата Катара.

Сейчас Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» Футболист разочарован трансферной политикой клуба и уверен, что чиновники намеренно не усиливают «Аль-Наср», сосредотачивая ресурсы на поддержке «Аль-Хиляля», чтобы обеспечить тому победу в чемпионате.

Форвард требует равного отношения к командам и изменений уже в ближайшее трансферное окно.

До этого в СМИ появилась информация, что Роналду недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности, с «Аль-Хилялем».

Ранее в Саудовской Аравии потеряли $2,4 млрд из-за бойкота Роналду.