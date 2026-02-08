Размер шрифта
Общество

Автомобиль с водителем провалился под лед в Красноярском крае

В Красноярском водохранилище ищут водителя провалившейся под лед машины
КГКУ «Спасатель»

На Красноярском водохранилище вторые сутки продолжаются поиски водителя, автомобиль которого провалился под лед, машина находится на глубине около 65 метров. Об этом сообщает Краевое государственное казенное учреждение «Спасатель».

Инцидент произошёл в заливе Погромный. Автомобиль вместе с воителем ушел под лед. Спасатели Новоселовской спасательной станции с помощью водолазного телевизионного комплекса «Оптима» обследуют дно водохранилища.

Предварительно установлено, что авто находится на глубине 65 метров.

До этого в Москве Mercedes вылетел с эстакады и упал на другие машины. Находившиеся внутри иномарки люди не выжили.

Ранее в Крыму машина с людьми упала со скалы в 200-метровый обрыв.
 
