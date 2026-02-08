Размер шрифта
Экс-депутат Рады рассказал, чем завершится украинский конфликт

Экс-депутат Рады Выдрин: конфликт на Украине закончится ее распадом
Armando Franca/AP

Украину ждет цивилизационный разлом, заявил РИА Новостибывший депутат Верховной рады и экс-советник главы государства Дмитрий Выдрин.

«Военный конфликт закончится цивилизационным разломом. Одна часть Украины вернется в кластер русской цивилизации, а остальная будет жить иной судьбой, пытаясь встроиться в другие западные цивилизационные комбинации», — сказал Выдрин.

Он обратил внимание, что Украину исторически делили на правобережную и левобережную части.

По мнению экс-парламентария, боевые действия между Москвой и Киевом близки к затуханию. Выдрин допустил, что острая фаза конфликта завершится в текущем году.

4 февраля газета Politico со ссылкой на эксперта по внешней политике из Республиканской партии США написала, что вооруженный конфликт между Украиной и РФ имеет все шансы завершиться весной 2026 года.

Спустя несколько дней украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Вашингтон хочет добиться урегулирования кризиса к лету. В связи с этим он допустил, что американская сторона «будет давить» на Киев и Москву, чтобы решить вопрос в установленный срок.

Ранее был назван минимальный срок выработки мирного документа по Украине.
 
