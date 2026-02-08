На Украине сообщили об аварийных отключениях электричества

На большей части территории Украины действуют аварийные отключения электричества. Об этом сообщает компания «Укрэнерго» в своем аккаунте в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ситуация в энергосистеме Украины сложная. Уровень дефицита мощности и повреждения сетей передачи и распределения электроэнергии не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов», — сказано в сообщении.

В воскресенье, 8 февраля мэр Киева Виталий Кличко предупредил украинцев о наступлении очень тяжелых дней для столицы Украины. По данным властей, в городе ожидаются сильные морозы, особенно в ночные часы.

В этот же день украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что страна лишилась существенной доли доступной электроэнергии. По данным компании, свет дают на полтора-два часа в сутки. Там также отметили, что наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве.

7 февраля глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что российские войска нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции напряжением 750 кВ. По словам эксперта, атакованная электроподстанция, расположенная во Львовской области, выполняет функцию регулирования электроснабжения западных областей Украины.

Ранее на Украине вышли из строя ключевые энергетические подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750».