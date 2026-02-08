Размер шрифта
Армия

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

Минобороны: российские войска освободили Сидоровку и Глушковку
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» в ходе решительных действий освободили населенный пункт Сидоровка в Сумской области.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над населенным пунктом Глушковка, расположенным в Харьковской области.

Этим же утром сообщалось, что российские военнослужащие поразили командный пункт Вооруженных сил Украины на Сумском направлении. В районе населенного пункта Сутиски выявили и ликвидировали командный пункт 711-й отдельной бригады разминирования. Источник РИА Новости уточнил, что данное соединение ВСУ занималось установкой минных заграждений на территории Сумской области.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ планомерно развивают успех в районе населенных пунктов Комаровка и Белая Береза в Сумской области. К текущему моменту им удалось расширить буферную зону на данном участке фронта до порядка 15 км.

Ранее беженка рассказала, как ВСУ силой согнали в погреб жителей Родинского в ДНР.
 
