«Вся шелуха с него слетела»: тренер Гуменника о взрослении фигуриста

Тренер Дайнеко о Гуменнике: вся шелуха с него слетела

Вероника Дайнеко, тренер фигуриста Петра Гуменника, который выступит на Олимпиаде 2026 года, рассказала о взрослении фигуриста, передает RT.

«Он действительно стал более зрелым — по поведению, по рассуждениям, по восприятию мира. Вся шелуха подростка‑максималиста с него как‑то враз слетела», — сказала Дайнеко.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна.

Ранее Гуменника вызвали на допинг-тест ранним утром на Олимпиаде.