Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-тест ранним утром на Олимпиаде

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник был вызван на допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии утром 8 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
Гуменник прошел допинг-тест в 7:00 по местному времени.
7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан.
Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна.
Гуменник начнет выступления на Олимпиаде 10 февраля, когда состоится короткая программа в мужском одиночном катании
Ранее МОК открестился от проблем Гуменника с музыкой к короткой программе.