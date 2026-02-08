Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-тест ранним утром на Олимпиаде

Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-контроль на Олимпиаде утром 8 февраля

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник был вызван на допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии утром 8 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Гуменник прошел допинг-тест в 7:00 по местному времени.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна.

Гуменник начнет выступления на Олимпиаде 10 февраля, когда состоится короткая программа в мужском одиночном катании

Ранее МОК открестился от проблем Гуменника с музыкой к короткой программе.