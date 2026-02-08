Григорий Лепс послал матом девушек

Певец Григорий Лепс заявил, что его сейчас не интересуют девушки

Певец Григорий Лепс в Telegram-канале намекнул, что не собирается дарить подарки на Международный женский день.

Лепс ответил журналистам матом на вопрос о подарках для девушек на 8 Марта.

«Да пошли они (нафиг) эти девушки. Наше время еще придет», — заявил артист.

Лепс уточнил, что пока себе не ищет новую пару. По словам певца, его ничего не интересует, кроме собственного благосостояния. Артисту предложили обратиться к свахе Розе Сябитовой для поиска невесты. Исполнитель ответил, что «будет иметь в виду».

Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале 25 января. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

В феврале друзья блогерши Авроры Кибы раскрыли в разговоре с kp.ru, что она и певец Григорий Лепс расстались еще в декабре 2025 года. По их словам, изначально пара предпочитала не афишировать свой разрыв.

Ранее Ани Лорак поддержала идею запрета петь под фанеру.