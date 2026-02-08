Стало известно, в каких странах циркулирует вирус Нипах

Циркуляция вируса Нипах подтверждена на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Вирус был впервые обнаружен в 1999 году в Малайзии. Впоследствии заболеваемость регистрировали в Бангладеш, Индии и Сингапуре. По данным ВОЗ, циркуляция вируса подтверждена на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара», — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в России не зафиксировано завозных случаев заражения вирусом Нипах. При этом в службе обратили внимание на необходимость соблюдения мер профилактики при поездках в эндемичные регионы, где фиксируются случаи заражения.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что в России имеется достаточный запас тест-систем, позволяющих оперативно проводить лабораторную диагностику вируса Нипах в случае необходимости.

