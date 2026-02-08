Посол РФ спрогнозировал рекордный товарооборот с Белоруссией

Грызлов: РФ и Белоруссия ожидают рекордного товарооборота по итогам 2025 года

Россия и Белоруссия рассчитывают, что двусторонний товарооборот стран по итогам 2025 года достигнет рекордных показателей. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в республике Борис Грызлов.

«В 2024 году двусторонний товарооборот достиг впечатляющей отметки в $50 млрд, и по итогам 2025 года мы также рассчитываем на рекордные показатели», — сказал он.

Грызлов обратил внимание, что более 95% взаиморасчетов в Союзном государстве ведется в национальных валютах, что приносит значимый вклад в укрепление его внешнеэкономического суверенитета и обеспечение макроэкономической стабильности.

2 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства сообщил, что российско-белорусский товарооборот за 11 месяцев 2025 года приблизился к 4 трлн рублей (около $52 млрд по текущему курсу).

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом.

Ранее Лукашенко назвал условие, при котором Россия и Белоруссия догонят и перегонят Запад.