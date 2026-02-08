ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева

ФСБ России опубликовала кадры видеосъемки с участниками покушения на генерала-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве, передает РИА Новости.

На кадрах крупным планом показаны открытые лица двух мужчин.

Покушение произошло утром 6 февраля. Во Владимира Алексеева стреляли в подъезде его дома на Волоколамском шоссе. Стрелявшему удалось скрыться, офицера госпитализировали.

Личность злоумышленника установили, им оказался гражданин России Любомир Корба, уроженец Тернопольской области Украинской ССР. Позднее его задержали в Дубае и депортировали обратно в Москву.

Также были установлены двое пособников Корбы. Одному из них — россиянину Виктору Васину — предъявили обвинение по двум статьям. Другая — Зинаида Серебрицкая — сбежала на Украину.

Ранее были опубликованы фотографии с места покушения на генерала Алексеева.