Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать видео на YouTube-канале сенатора Пушкова

Роскомнадзор направил руководству Google официальный запрос с требованием разблокировать выпуск программы «Постскриптум» сенатора Алексея Пушкова, указано на сайте ведомства.

«В удаленном выпуске обсуждаются проблемы полового воспитания детей школьного и дошкольного возраста, отстаиваются идеи защиты традиционных семейных ценностей. Акцентируется недопустимость нарушения российских законов. В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с действующими положениями Конституции и законов РФ», — указано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что YouTube является лидером по количеству неудаленного противоправного контента.

«В случае повторного правонарушения интернет-платформой суд примет решение о штрафе в размере от одной двадцатой до одной пятой годового оборота компании», — указано в сообщении.

Ранее Собчак заявила, что подаст в суд на Роскомнадзор из-за блокировки интервью с Макаревичем.