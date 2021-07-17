Троих человек доставили в больницу после укуса паука-каракурта в Волгограде

Трое человек попали в больницу Волгограда после укуса паука-каракурта. С начала июля от этого ядовитого насекомого пострадали 10 человек, заявили РИА «Новости» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В ведомстве уточнили, что в Центр острых отравлений ГУЗ «ГКБСМП № 25» доставили по экстренным показаниям с укусами каракурта 10 человек с тяжелой клинической картиной, из них двое подростков.

С начала 2021 года в регионе подтвердили 12 случаев укусов паука, а в прошлом году от ядовитого паука пострадали 22 человека.

Как добавили в комитете, каракурт или степной паук – вид пауков из рода черных вдов. Чаще всего пауки кусают в июле и августе, после укуса у человека возникает жгучая боль, через 15-20 минут она распространяется на другие части тела. Потом могут появиться озноб и сильная боль в груди и конечностях. Также у пострадавших от укусов наблюдается слабость, в некоторых случаях даже не будет возможности двигаться.

В прошлом году на юге России заметили смертельно опасных пауков. Каракурт может укусить человека даже при случайном контакте.