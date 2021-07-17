Самодельный самолет упал в Иваново

Самодельный самолет упал в реку Харинка, которая находится в Иваново. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ГУ МЧС по региону.

«Самодельный легкомоторный самолет совершил нештатную посадку на реке Харинка вблизи местечка Горино в городском округе Иваново», — уточнили в экстренном ведомстве.

В упавшем самолете находился только пилот, он не пострадал в результате происшествия. Также установлено, что разлива топлива не произошло.

Этот самолет буксируют к берегу.

«Предварительная причина: производился тестовый полет, при которой после взлета у самолета пропала воздушная тяга», — пояснили в оперативной службе.

Пилотом оказался мужчина 1974 года рождения. Следователи выясняют, была ли у него лицензия для выполнения полетов. Признаков алкогольного опьянения у него не было замечено.

Ранее в Иркутской области самодельный самолет потерпел крушение. Два человека погибли.