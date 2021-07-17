В Пакистане похитили и избили дочь посла Афганистана

Дочь посла Афганистана в Пакистане Сильсила Алихил была похищена в центре Исламабада — в заточении ее продержали несколько часов, на ее теле были обнаружены следы побоев, передает агентство Associated Press.

В первичном медицинском отчете, полученным агентством, говорится, что она получила удары по голове, на запястьях и ногах были следы веревки, а по всему телу — следы побоев. Также было подозрение на несколько переломов, назначено дополнительное рентгеновское обследование.

Отмечается, что никто не был арестован в связи с нападением. Подробностей ни о самом похищении, ни об обстоятельствах ее освобождения не приводится.

Министерство иностранных дел Афганистана выступило с заявлением, в котором потребовало провести расследование, заявив, что ее «жестоко пытали». Пакистанская сторона сочла нападение «тревожным сигналом» и заявила об усилении защиты резиденции афганского посла.

Ранее сообщалось, что журналист Reuters, лауреат Пулитцеровской премии погиб в Афганистане во время освещения столкновения между афганскими силами безопасности и боевиками движения Талибан (организация запрещена в России)» возле пограничного перехода с Пакистаном.