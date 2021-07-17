Арестован подозреваемый в нападении на пассажирок автобуса под Ростовом

Подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Азове арестован на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Мужчина пробудет под стражей до 14 сентября.

«Азовский городской суд избрал меру пресечения Семену Наму, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух лиц»)», — говорится в сообщении.

15 июля мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Азовском районе Ростовской области. В результате нападения погибла одна женщина, еще двое были госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

По словам источника «Ъ», подозреваемый недавно был выписан из психиатрической больницы.

Позже задержанный объяснил, зачем он напал на пассажирок.