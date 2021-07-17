Иммунолог оценил последствия ревакцинации от COVID-19

Постоянная ревакцинация против коронавирусной инфекции не приводит к сверхнагрузке на иммунитет человека. Иммунолог Николай Крючков заявил mk.ru, что специалисты сейчас исследуют антитело-зависимое усиление инфекции (АЗУИ).

«По поводу АЗУИ во время этой пандемии было много страхов, однако однократные схемы вакцинации значимых эффектов АЗУИ не выявляли. Как будет при многократных схемах, еще неясно», — пояснил эксперт.

По словам Крючкова, в настоящий момент изучается эффект «Т-хелпер-2», из-за которого иммунный ответ при постоянной ревакцинации может смещаться в сторону аллергоподобного. Данный фактор может представлять опасность для аллергиков.

«Он [эффект] есть у многих вакцин, однако он слабый и возможен только при многократных введениях», — добавил иммунолог.

Как подчеркнул Крючков, возможно, постоянная ревакцинация не окажется проблемой для людей. Он уверен, что качественные вакцины дадут улучшение иммунного ответа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с признанием российских вакцин от коронавируса.