Франция будет требовать ПЦР-тесты на коронавирус у въезжающих из ряда стран Европы, если они не полностью вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на премьера страны Жана Кастекса.

Отмечается, что прибывающие в республику из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Греции и Нидерландов с полуночи 17 июля обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 24 часа до въезда.

Лица, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса препаратами, признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson) не должны предоставлять тест, поскольку эти прививки также защищают «дельта» штамма.

По словам Кастекса, Франция будет считать людей полностью вакцинированными через неделю после того, как они получат вторую дозу препарата Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca и через 28 дней после прививки Johnson&Johnson.

Ранее президент Франции Макрон объявил о расширении списка мест, в которые можно попасть, только предъявив «санитарный пропуск» — документ, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса. Кроме того, французские лидер предупредил, что некоторые категории граждан будут прививаться в обязательном порядке. В связи с этим тысячи французов устроили протесты.