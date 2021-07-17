В США арестовали соучастницу убийства после комментария к объявлению награды за ее поимку

В городе Талса, штат Оклахома, арестовали соучастницу убийства, после того как она прокомментировала объявление о награде за ее поимку, сообщает страница полицейского департамента Талсы в Facebook.

Лоррейн Грейвс попала на первое место в еженедельный топ самых разыскиваемых полицией Талсы как подозреваемая в соучастии в убийстве. Сообщение о том, что ее разыскивают, Грейвс увидела в четверг, 15 июля, и оставила под ним комментарий.

«Ну и где моя награда?», — написала Грейвс.

Полиция отреагировала на ее сообщение и в тот же день ее задержали.

В комментариях под сообщением о награде люди пытались предостеречь Грейвс, другие комментаторы обвинили полицейских в расизме.

Ранее два человека были задержаны за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии.