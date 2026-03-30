Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В России ожидают резкого роста покупок стационарных телефонов

Аналитик Кусков: покупки стационарных телефонов вырастут на 10% во втором полугодии
AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Покупки россиянами стационарных телефонов вырастут на 10–15% во втором полугодии 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Спрос граждан на стационарные телефоны в настоящее время увеличился, потому что люди находятся в некоем вакууме: они не понимают, сколько будет происходить отключение интернета. Некоторые покупали пейджеры. Люди, которые раньше использовали мессенджеры, которые блокируют, при отключениях интернета также не могут воспользоваться мессенджерами, которые не заблокированы. Чтобы оставаться на связи, россияне подключают проводной телефон. В ближайшее время тенденция будет продолжаться. Скорее всего, она будет продолжаться в течение всего 2026 года», — отметил Кусков.

В основном стационарные телефоны подключают в многоквартирных домах, добавил эксперт. Он сказал, что в загородных домах это сделать проблематично.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский 26 марта сообщил, что интерес к домашним телефонам в России вновь начал расти. По его словам, установить проводную связь сейчас хотят многие «очень уважаемые люди». На этом фоне возникает вопрос, идет ли речь о действительно заметном изменении потребительских привычек или пока спрос остается нишевым и характерен лишь для отдельных групп клиентов.

Ранее россиянам объяснили, зачем нужен реестр телефонов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!