В России ожидают резкого роста покупок стационарных телефонов

Покупки россиянами стационарных телефонов вырастут на 10–15% во втором полугодии 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Спрос граждан на стационарные телефоны в настоящее время увеличился, потому что люди находятся в некоем вакууме: они не понимают, сколько будет происходить отключение интернета. Некоторые покупали пейджеры. Люди, которые раньше использовали мессенджеры, которые блокируют, при отключениях интернета также не могут воспользоваться мессенджерами, которые не заблокированы. Чтобы оставаться на связи, россияне подключают проводной телефон. В ближайшее время тенденция будет продолжаться. Скорее всего, она будет продолжаться в течение всего 2026 года», — отметил Кусков.

В основном стационарные телефоны подключают в многоквартирных домах, добавил эксперт. Он сказал, что в загородных домах это сделать проблематично.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский 26 марта сообщил, что интерес к домашним телефонам в России вновь начал расти. По его словам, установить проводную связь сейчас хотят многие «очень уважаемые люди». На этом фоне возникает вопрос, идет ли речь о действительно заметном изменении потребительских привычек или пока спрос остается нишевым и характерен лишь для отдельных групп клиентов.

