Покупки россиянами снегоуборочной техники резко выросли. В марте 2026 года спрос на такие товары вырос в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

По словам экспертов, несмотря на рекордную плюсовую температуру в марте, россияне продолжают убирать снег с участков: наиболее заметный рост спроса на снегоуборщики зафиксирован в Казани (в 35 раз), Москве (в 30 раз), Челябинске (в 15 раз) и Екатеринбурге (в 7 раз). Также спрос увеличился в Санкт-Петербурге (в 3 раза), Новосибирске (в 2 раза) и Воронеже (в 1,6 раза).

Продажи лопат для уборки снега выросли в 5,5 раз за год, добавили аналитики. Наибольшее увеличение спроса отмечено в Казани (в 29 раз) и Москве (в 27 раз), уточнили эксперты. По их словам, существенный рост также показали Нижний Новгород (в 11 раз), Екатеринбург (в 4 раза), Пермь (почти в 4 раза), Челябинск (в 3 раза), Волгоград (в 2,5 раза), Санкт-Петербург (более чем в 2 раза), Самара (в 2 раза) и Новосибирск (в 1,5 раза).

В категории садовых инструментов спрос снизился. Однако рост был отмечен в нескольких городах, среди которых Казань (+72%), Новосибирск (+47%), Пермь (+40%), Нижний Новгород (+12%) и Екатеринбург (+6%), сказали аналитики. В этой категории товаров зафиксировано увеличение продаж тачек в Краснодаре (+65%), Перми (+21%), Ростове-на-Дону (+21%) и Екатеринбурге (+6%), уточнили эксперты. В то же время спрос на грабли вырос лишь в Самаре и Казани — на 33% в обоих городах, добавили аналитики.

«Такая динамика может указывать на то, что в марте россияне уже начали готовиться к сезону работ на участках, однако во многих регионах приоритетом пока оставалась уборка снега, а не полноценный старт дачных работ», — заключили аналитики.

