Пензенскую область ночью атаковали дроны

За ночь в Пензенской области силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили три беспилотника, написал в Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Чиновник сообщил, что при налете никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано. Ночью в области вводились режим беспилотной опасности и план «Ковер», теперь их отменили.

Этой же ночью на северо-востоке Краснодара дрон врезался в жилую многоэтажку. На верхних этажах здания выбило стекла. Повреждены были по меньшей мере три квартиры и примерно пять припаркованных у дома автомобилей. Местные жители рассказали, что силы ПВО отражали воздушную атаку на город. Незадолго до полуночи горожане услышали два-три взрыва, а потом видели яркую вспышку в одном из районов города.

Власти заявили, что при падении БПЛА в Прикубанском округе Краснодара пострадали три человека, включая двоих детей.

