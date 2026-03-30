Россиянам рассказали, в какой точке мира меньше риск заболеть раком

Онколог Каприн заявил, что риск заболеть раком существует в любой точке мира
Риск заболеть раком существует в любой точке мира. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

В этой связи он заявил о наличии территориальных различий, которые «связаны прежде всего не с географией как таковой, а с образом жизни населения, экологической нагрузкой, уровнем урбанизации и возрастной структурой».

«При этом принципиально важно другое: риск заболеть есть в любой точке мира», — сказал специалист.

По его словам, на промышленных территориях выше доля возникновения опухолей органов дыхания, в южных регионах чаще фиксируются кожные новообразования из-за интенсивной инсоляции.

До этого заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра (ММНКЦ им. С.П. Боткина) Виген Малхасян заявил, что заболеваемость раком предстательной железы в России выходит на первое место среди онкологических заболеваний у мужчин. Он объяснил, что мужчины, чьи братья или отцы болели этим видом рака, в два раза чаще рискуют заболеть сами.

Ранее россиянам рассказали, как обнаружить рак легкого на ранней стадии.

 
Теперь вы знаете
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
