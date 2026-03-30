Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей во втором полугодии

Машины в России уже подорожали на 12–13% в среднем в 2026 году по сравнению с 2025 годом. До конца года цены на автомобили могут увеличиться до 15%, спрогнозировали для «Газеты.Ru» в пресс-службе «Сберлизинга».

«На стоимость автомобилей сейчас влияет совокупность факторов: скачок в валюте, и изменения в логистике, и рост себестоимости производства, и удорожание компонентов для авто. Даже при стабилизации отдельных показателей сохраняется инерция рынка — дилеры и поставщики закладывают риски в цену на машины. Это особенно стало остро после введения утильсбора, который увеличил стоимость ввозимых автомобилей. Пока предпосылок для системного снижения цен не наблюдается, речь идет скорее о замедлении темпов роста. Импортные запчасти играют большую роль, если мы говорим об образовании цен на авто», — отметили в пресс-службе.

В «Сберлизинге» добавили, что даже автомобили, которые формально собираются в России, во многом зависят от импортных комплектующих и электроники. Логистика стала сложнее и дороже, сроки поставок увеличились, и это отражается на конечной цене, уточнили в пресс-службе. Кроме того, производители вынуждены формировать складские запасы, чтобы минимизировать возможные перебои, что также может увеличивать издержки, подчеркнули в компании.

Там сказали, что ставки по автокредитам и доступность финансирования напрямую влияют на спрос и ценообразование на рынке. Несмотря на появление программ с околонулевыми ставками, такие предложения, как правило, предполагают высокий первоначальный взнос и ограниченный набор моделей, предупредили в пресс-службе. В целом стоимость финансирования для бизнеса и покупателей остается значимым фактором, это сдерживает спрос и одновременно увеличивает издержки компаний — от закупки автомобилей до их хранения и реализации, констатировали в «Сберлизинге». В результате часть этих затрат может закладываться в конечную стоимость автомобилей, сказали в пресс-службе.

Во второй половине года, вероятнее всего, рынок перейдет к более умеренной динамике: резких скачков цен на машины можно ожидать только при существенных изменениях макроэкономических условий, уверены в пресс-службе. При этом в отдельных сегментах возможны точечные корректировки, например при выходе новых моделей или усилении конкуренции между брендами, считают в компании. В целом 2026 год — это период адаптации рынка к новым экономическим реалиям, а не возвращения к прежнему уровню цен, и этого ждать не стоит, заключили в «Сберлизинге».

