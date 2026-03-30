Дневники Гурченко могут опубликовать в России

Вдовец народной артистки СССР Людмилы Гурченко Сергей Сенин сообщил в интервью РИА Новости, что планирует опубликовать личные дневники актрисы.

«Я занимаюсь сейчас расшифровкой многочисленных дневников — это очень сложно», — сказал он.

По словам мужчины, у артистки был «невыносимый» почерк, поэтому только он сможет разобрать его.

«Если я пойму, что из многочисленного количества дневников складывается интересная история, которая осталась за границами книг, то я точно обращусь к кому-то из издательств», — отметил Сенин.

До этого близкая подруга Гурченко дизайнер Елена Ярмак рассказала, что великая актриса была хорошим другом.

Гурченко – легендарная актриса советского и российского кино, эстрадная певица. Наиболее известна по ролям в кино «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многих других картинах. Гурченко не стало в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года. 12 ноября 2025 года ей могло бы исполниться 90 лет.

Ранее был развеян миф об удалении ребер у Гурченко.