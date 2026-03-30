Врач назвал четыре опасных последствия сдерживания чихания

Врач Каллехо предупредил об опасности разрыва глотки из-за сдерживания чихания
Чихание может быть опаснее, чем кажется, предупредил детский анестезиолог Давид Каллехо. Его цитирует издание ABC.

Медик объяснил, что чихание необходимо для удаления инородных частиц из организма. В это время человек выдыхает воздух через нос и горло со скоростью 160 км/ч.

«Если рот открыт, давление выходит через него, но если рот закрыт, давление перемещается в другие места, и могут возникнуть проблемы», — сказал врач.

Он уточнил, что попытка сдержать чих может привести к разрыву кровеносных сосудов на лице или в глазах, повреждениям барабанных перепонок и горла (например, разрыву глотки), а также серьезным неврологическим осложнениям вроде внутричерепного кровоизлияния.

Каллехо признал, что медицине известно только около 60 таких случаев, однако большинство пациентов были молоды и здоровы.

До этого врач-оториноларинголог Олег Воронцов рассказал, что частые чихания могут говорить об аллергии, инфекции или раздражении слизистой носа. Среди самых распространенных причин чихания эксперт назвал реакцию на пыльцу растений, пыль, домашних животных, острые респираторные вирусные инфекции, а также раздражение слизистой из-за резких запахов или холодного воздуха.

Ранее россиянам назвали главные отличия весенней аллергии от ОРВИ.

 
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
