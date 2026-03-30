В США загорелась база космических сил Бакли

В США произошел пожар на базе космических сил Бакли, расположенной в штате Колорадо, передает CBS.

Телеканал сообщает, что возгорание было зафиксировано утром 29 марта на западном краю базы недалеко от пересечения улиц Восточная Миссисипи-авеню и Цейлон-стрит.

«Огонь, по-видимому, был непосредственно к северу от небольшой солнечной батареи и рядом с ограждением по периметру», — уточнил CBS.

Спустя примерно час пожарная служба заявила, что возгорание больше не представляет угрозы.

В прошлом октябре на предприятии Accurate Energetic Systems в штате Теннесси произошел взрыв. Завод производил взрывчатые вещества, в том числе для нужд Пентагона и ВСУ. Службы экстренного реагирования, прибывшие на место происшествия, сначала вынуждены были находиться на безопасном расстоянии из-за риска повторных взрывов. Позднее более 300 человек осмотрели «почти каждый квадратный дюйм» (1 дюйм = 2,54 см) предприятия, но не обнаружили никого из 18 пропавших без вести.

Ранее в Нидерландах после взрыва на заводе образовалось ядовитое оранжевое облако.