ЛДПР предложила создать новый стандарт «семейных» квартир

Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

ЛДПР выступила с инициативой ввести новый стандарт жилищного строительства — «семейное жилье», который учитывает потребности детей и родителей. Мера поможет сделать жилье в России более доступным. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер партии Леонид Слуцкий в рамках митинга «ЛДПР за Великую Россию».

«Большую семью не создать в съемной квартире или в ипотечном рабстве. Сегодня доступность жилья в России упала до минимума. Унизительно, но мы не успеваем зарабатывать и не можем претендовать на свой дом в своей стране. Ситуацию надо менять кардинальным образом: жестко контролировать застройщиков и ценообразование, помогать семьям в зависимости от числа детей, дать возможность людям самим строить свой дом. Сегодня необходим иной подход к проектированию жилищного строительства. Нужен новый стандарт — «семейное жилье», в котором учитываются потребности детей и родителей», — заявил парламентарий.

Новый стандарт, по замыслу ЛДПР, должен стать обязательным для всех застройщиков. Предполагается увеличение площади жилья с учетом того, что в будущем семья может стать больше. Речь также идет о продуманной инфраструктуре внутри самого жилого пространства. Слуцкий подчеркнул, что инициатива касается не точечных изменений, а системного пересмотра подходов к жилищному строительству в стране.

Как добавил глава партии, нынешние типовые квартиры, ориентированные на малогабаритные планировки, изначально не приспособлены для проживания многодетных семей. Это вынуждает граждан либо отказываться от рождения детей, либо годами ютиться в стесненных условиях, что напрямую сказывается на демографической динамике.

ЛДПР также требует жесткого контроля за застройщиками и ценообразованием, поскольку сегодня цены на жилье растут быстрее доходов граждан, а ипотека превращается в «рабство», делая недоступным приобретение даже типового жилья для большинства семей.

До этого коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов заявил, что расширение семейной ипотеки на вторичный рынок может усилить конкуренцию для новостроек и частично перераспределить спрос в пользу готового жилья.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании новостроек.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

