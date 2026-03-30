ЛДПР предложила создать новый стандарт «семейных» квартир

ЛДПР выступила с инициативой ввести новый стандарт жилищного строительства — «семейное жилье», который учитывает потребности детей и родителей. Мера поможет сделать жилье в России более доступным. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер партии Леонид Слуцкий в рамках митинга «ЛДПР за Великую Россию».

«Большую семью не создать в съемной квартире или в ипотечном рабстве. Сегодня доступность жилья в России упала до минимума. Унизительно, но мы не успеваем зарабатывать и не можем претендовать на свой дом в своей стране. Ситуацию надо менять кардинальным образом: жестко контролировать застройщиков и ценообразование, помогать семьям в зависимости от числа детей, дать возможность людям самим строить свой дом. Сегодня необходим иной подход к проектированию жилищного строительства. Нужен новый стандарт — «семейное жилье», в котором учитываются потребности детей и родителей», — заявил парламентарий.

Новый стандарт, по замыслу ЛДПР, должен стать обязательным для всех застройщиков. Предполагается увеличение площади жилья с учетом того, что в будущем семья может стать больше. Речь также идет о продуманной инфраструктуре внутри самого жилого пространства. Слуцкий подчеркнул, что инициатива касается не точечных изменений, а системного пересмотра подходов к жилищному строительству в стране.

Как добавил глава партии, нынешние типовые квартиры, ориентированные на малогабаритные планировки, изначально не приспособлены для проживания многодетных семей. Это вынуждает граждан либо отказываться от рождения детей, либо годами ютиться в стесненных условиях, что напрямую сказывается на демографической динамике.

ЛДПР также требует жесткого контроля за застройщиками и ценообразованием, поскольку сегодня цены на жилье растут быстрее доходов граждан, а ипотека превращается в «рабство», делая недоступным приобретение даже типового жилья для большинства семей.

До этого коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов заявил, что расширение семейной ипотеки на вторичный рынок может усилить конкуренцию для новостроек и частично перераспределить спрос в пользу готового жилья.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании новостроек.