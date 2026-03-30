Боевой БПЛА ударил по городу на юге Израиля

Дрон из Йемена атаковал израильский город Эйлат
Боевой дрон атаковал израильский город Эйлат с территории Йемена. Об этом сообщает агентство Mehr.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) заявил об атаке на индустриальный парк в израильском городе Беэр-Шева и военные объекты в пустыне Негев. После удара по промышленной зоне в первом городе там начался пожар. Считается, что промзона Неот-Ховав, расположенная южнее Беэр-Шевы, — главный центр химической промышленности Израиля. Там выпускается примерно половина всех химикатов в стране и расположены электростанция и объекты хранения.

Кроме того, в ходе 86-й волны ударов Иран обстрелял баллистическими ракетами командование Северного региона и правительственные центры безопасности в Иерусалиме и Тель-Авиве. Военно-космические силы Исламской Республики атаковали и «связанные с США промышленные объекты в регионе».

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Вашингтоне объяснили удары по Исламской Республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) встало на сторону Ирана в конфликте и 28 марта нанесло ракетный удар по военным объектам на территории Израиля.

Ранее президент США допустил, что новый лидер Ирана может быть ликвидирован.

 
