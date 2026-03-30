Стало известно, как будет использоваться цифровой рубль в ближайшие пару лет

В ближайшие два-три года цифровой рубль будет использоваться для адресных выплат и корпоративных переводов. Об этом «Газете.Ru» заявил генеральный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Григорий Бурденко.

«Для россиян это означает постепенное внедрение цифрового рубля без резкой замены привычных инструментов. На ближайшие два-три года проект будет ориентирован на адресные выплаты и корпоративные переводы, а более массовое использование цифрового рубля зависит от результатов пилотных проектов и готовности всей банковской инфраструктуры. В 2026 году цифровой рубль в России выходит за рамки пилотного проекта и превращается в инструмент целевых и программируемых выплат. Регулятор планирует разрешить компаниям выплачивать зарплату сотрудникам и рассчитываться с поставщиками третьей валютой. При этом переводы по реестрам сразу множеству получателей существенно упрощают работу бухгалтеров и снижают нагрузку на документооборот», — отметил Бурденко.

По его словам, массовое внедрение цифрового рубля будет происходить поэтапно: с 1 сентября 2026 года операции станут доступны клиентам крупнейших банков, а также торговых компаний с выручкой свыше 120 млн рублей, с 1 сентября 2027 года доступ получат все банки с универсальной лицензией и торговые компании с выручкой от 30 млн рублей, а с 1 сентября 2028 года — банки с базовой лицензией и компании с выручкой от 20 до 30 млн рублей. При этом обязанность принимать цифровые рубли не распространяется на торговые точки с выручкой менее 5 млн рублей и на те компании, которые работают на территории без интернета, добавил Бурденко.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он сказал, что опыт соседних стран подтверждает эффективность такого подхода: в Казахстане цифровой тенге уже используется для социальных выплат, субсидий, корпоративных транзакций. Например, финансирование крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство железной дороги или газопровода, с использованием цифровой валюты позволяет контролировать движение средств и снижать риски их нецелевого использования, подчеркнул Бурденко. Кроме того, с 2 февраля 2026 года в Казахстане запустился пилотный проект по использованию цифрового тенге с маркировкой НДС в сфере государственных закупок — средства с маркировкой можно использовать только для уплаты налога или расчетов с контрагентами, добавил эксперт.

Он заключил, что аналогичные пилоты ведутся в Белоруссии и Узбекистане, где цифровые валюты интегрируются в госуслуги и расчеты с крупным бизнесом. Такая поэтапная интеграция создает прозрачные и управляемые финансовые экосистемы, прежде чем цифровая валюта станет массовым платежным инструментом, считает Бурденко.

