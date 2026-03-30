Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Стало известно, как будет использоваться цифровой рубль в ближайшие пару лет

Финансист Бурденко: в цифровых рублях будут адресные выплаты в ближайшие два года
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В ближайшие два-три года цифровой рубль будет использоваться для адресных выплат и корпоративных переводов. Об этом «Газете.Ru» заявил генеральный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Григорий Бурденко.

«Для россиян это означает постепенное внедрение цифрового рубля без резкой замены привычных инструментов. На ближайшие два-три года проект будет ориентирован на адресные выплаты и корпоративные переводы, а более массовое использование цифрового рубля зависит от результатов пилотных проектов и готовности всей банковской инфраструктуры. В 2026 году цифровой рубль в России выходит за рамки пилотного проекта и превращается в инструмент целевых и программируемых выплат. Регулятор планирует разрешить компаниям выплачивать зарплату сотрудникам и рассчитываться с поставщиками третьей валютой. При этом переводы по реестрам сразу множеству получателей существенно упрощают работу бухгалтеров и снижают нагрузку на документооборот», — отметил Бурденко.

По его словам, массовое внедрение цифрового рубля будет происходить поэтапно: с 1 сентября 2026 года операции станут доступны клиентам крупнейших банков, а также торговых компаний с выручкой свыше 120 млн рублей, с 1 сентября 2027 года доступ получат все банки с универсальной лицензией и торговые компании с выручкой от 30 млн рублей, а с 1 сентября 2028 года — банки с базовой лицензией и компании с выручкой от 20 до 30 млн рублей. При этом обязанность принимать цифровые рубли не распространяется на торговые точки с выручкой менее 5 млн рублей и на те компании, которые работают на территории без интернета, добавил Бурденко.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он сказал, что опыт соседних стран подтверждает эффективность такого подхода: в Казахстане цифровой тенге уже используется для социальных выплат, субсидий, корпоративных транзакций. Например, финансирование крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство железной дороги или газопровода, с использованием цифровой валюты позволяет контролировать движение средств и снижать риски их нецелевого использования, подчеркнул Бурденко. Кроме того, с 2 февраля 2026 года в Казахстане запустился пилотный проект по использованию цифрового тенге с маркировкой НДС в сфере государственных закупок — средства с маркировкой можно использовать только для уплаты налога или расчетов с контрагентами, добавил эксперт.

Он заключил, что аналогичные пилоты ведутся в Белоруссии и Узбекистане, где цифровые валюты интегрируются в госуслуги и расчеты с крупным бизнесом. Такая поэтапная интеграция создает прозрачные и управляемые финансовые экосистемы, прежде чем цифровая валюта станет массовым платежным инструментом, считает Бурденко.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о внедрении цифрового рубля.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
