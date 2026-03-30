Названа добавка с коллагеном, которая реально работает

Коллаген — это белок, составляющий до 80% сухой массы кожи и формирующий ее внутренний каркас и отвечающий за ее упругость и плотность. Многие БАДы с коллагеном в виде желатина или таблеток не работают, так как расщепляются в желудочном соке и не всасываются. Однако питьевой коллаген всасывается почти полностью, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры кожных болезней и косметологии Пироговского университета Валентина Петунина.

«Важно понимать: речь идёт не о желатине из костного бульона, а о гидролизате — специально расщепленных пептидах коллагена с низкой молекулярной массой. При приеме внутрь эти пептиды всасываются в кровь практически полностью — биодоступность достигает 90–95%, пик концентрации фиксируется уже через 1–2 часа. Тем не менее «доставить» коллаген в кожу напрямую — невозможно. Дело в том, что пептиды коллагена действуют как сигнал для фибробластов, клеток дермы, стимулируя их к синтезу собственного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, что помогает улучшить состояние кожи, но только при приеме от трех месяцев», — объяснила врач.

При этом нативный коллаген из обычного желатина почти не усваивается, поэтому Петунина советует выбирать специализированные препараты с молекулярной массой до 5 килодальтон (кДа). Еще один нерабочий способ введения коллагена — кремы. По словам Петуниной, такой коллаген физически не может проникнуть в дерму, — он остается на поверхности кожи.

«Молекула коллагена весит около 300 кДа, а для проникновения через роговой слой кожи требуется размер не более 500 Дальтон, то есть в 600 раз меньше. Что же тогда дают такие средства? В лучшем случае — временное увлажнение за счет создания защитной пленки и визуальный эффект «наполненности» сразу после нанесения. Поэтому кремы с коллагеном можно рассматривать как базовый уход для комфорта кожи, но не как антивозрастное средство, способное изменить структуру дермы. Для реального омоложения в составе крема искать стоит не коллаген, а ретинол, стабильные формы витамина С или сигнальные пептиды, — они действительно проникают в кожу и запускают процессы обновления», — заметила доктор.

Еще одна работающая форма коллагена — инъекции биостимуляторов. Это препараты на основе полилактида (PLLA) или гидроксиапатита кальция (CaHA).

«Они работают по принципу контролируемой микротравмы: введенные частицы запускают естественную регенерацию, и фибробласты начинают активно синтезировать собственный коллаген. Эффект нарастает постепенно — в течение 2–6 месяцев — и сохраняется до двух лет. Однако такие процедуры требуют безупречной техники исполнения и должны проводиться только сертифицированными специалистами, — ошибки могут привести к гранулемам или другим осложнениям. Кроме того, важно понимать, что без базового ухода и защиты кожи, коллагеновые препараты и процедуры не помогут — эффект будет кратковременным и непредсказуемым», — заключила врач.

