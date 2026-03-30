В Кремле анонсировали содержательное выступление Путина

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Песков заявил, что Путин выступит на ПМЭФ-2026 с содержательной речью
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин традиционно поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в 2026 году состоится 3–6 июня. На этом мероприятии он выступит с содержательной речью, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Разумеется», — сказал он в ответ на вопрос о том, посетит ли Путин ПМЭФ.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер всегда принимает участие в этом мероприятии. По его словам, «все ждут выступления президента на Питерском форуме».

«В этом году оно тоже будет содержательное, и его будут ждать», — добавил Песков.

До этого советник президента России и ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что форум пройдет на фоне продолжающихся изменений в глобальной экономике, вызванных технологическим развитием, переходом к устойчивому росту и формированием новых финансовых моделей. ПМЭФ, по его словам, традиционно остается ключевой площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертами, где вырабатываются практические решения, направленные на укрепление международного сотрудничества и стимулирование роста.

Также Кобяков напомнил, что в 2025 году форум собрал участников из 144 стран и территорий. По его итогам было заключено 1116 соглашений на сумму свыше 6,5 трлн рублей.

Ранее Нарышкин высказался о провокациях Запада на ПМЭФ-2025.

 
Теперь вы знаете
Как правильно торговаться и сбить цену на что угодно — от помидоров до квартиры. 10 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!