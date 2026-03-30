В Кремле анонсировали содержательное выступление Путина

Песков заявил, что Путин выступит на ПМЭФ-2026 с содержательной речью

Президент России Владимир Путин традиционно поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в 2026 году состоится 3–6 июня. На этом мероприятии он выступит с содержательной речью, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Разумеется», — сказал он в ответ на вопрос о том, посетит ли Путин ПМЭФ.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер всегда принимает участие в этом мероприятии. По его словам, «все ждут выступления президента на Питерском форуме».

«В этом году оно тоже будет содержательное, и его будут ждать», — добавил Песков.

До этого советник президента России и ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что форум пройдет на фоне продолжающихся изменений в глобальной экономике, вызванных технологическим развитием, переходом к устойчивому росту и формированием новых финансовых моделей. ПМЭФ, по его словам, традиционно остается ключевой площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертами, где вырабатываются практические решения, направленные на укрепление международного сотрудничества и стимулирование роста.

Также Кобяков напомнил, что в 2025 году форум собрал участников из 144 стран и территорий. По его итогам было заключено 1116 соглашений на сумму свыше 6,5 трлн рублей.

