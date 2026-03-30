Названы категории россиян, которые могут получить пенсию досрочно

Мужчины со страховым стажем в 42 года и женщины со стажем в 37 лет могут выйти на пенсию досрочно — на два года раньше общеустановленного возраста, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, вторая категория граждан, кому пенсия может быть назначена досрочно, — многодетные матери. По словам эксперта, при страховом стаже не менее 15 лет в 50 лет пенсия назначается женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, в 56 лет — женщинам, родившим четверых детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, в 57 лет — женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет. Также в 50 лет при наличии 30 ИПК страховая пенсия может быть назначена женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях, подчеркнул экономист.

Он добавил, что также досрочно пенсию могут получить инвалиды по зрению, имеющие I группу инвалидности: мужчины, достигшие возраста 50 лет, женщины, достигшие возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 15 лет и 10 лет.

Балынин сказал, что в ряде профессий пенсия также может быть назначена досрочно — например, мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет при наличии страхового стажа соответственно не менее 25 и 20 лет, если они проработали: на работах с тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12,5 года и 10 лет, в качестве рабочих, мастеров непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования, соответственно не менее 12,5 года и 10 лет.

По словам экономиста, на пять лет досрочно пенсию получают люди, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющие страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет. Так, например, у мужчин 1967 года рождения и женщин 1972 года рождения при соблюдении условий право на такое досрочное назначение возникнет в 2026 году. Во всех указанных выше случаях число сформированных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) должно составлять не менее 30.

Размер страховой пенсии будет рассчитан путем сложения двух слагаемых: фиксированной выплаты и произведения числа набранных ИПК на стоимость одного ИПК. Размер фиксированной выплаты в 2026 году составляет 9584,69 рубля, а стоимость одного ИПК — 156,76 рубля. По данным Социального фонда, средняя пенсия россиян в 2026 году превысила 27 тыс. рублей.

