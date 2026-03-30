В России увеличилось количество банков, снизивших чистую прибыль или получивших убытки

В феврале свыше 60% российских банков показали снижение прибыли или убытки. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Основные затруднения испытывают малые, средние банки и банки с иностранным участием. Ожидаемый же в 2026 году рост чистой прибыли или сохранение ее на прошлогоднем уровне во многом будет достигнуто за счет стабильного положения крупных банков.

По данным Центробанка, в феврале у 200 банков снизились прибыли или возникли убытки. Это свыше 60% от общего числа банков, проработавших более двух лет. В феврале прошлого года таких банков было лишь 47%. Причиной этого являются снижение ключевой ставки и рост стоимости резервирования кредитного портфеля. Так, при снижении ключевой ставки средства кредитных организаций, размещенные в Центробанке или других банках, начинают приносить меньший доход, при этом остаются относительно дорогие обязательства перед клиентами, взятые в период высокой ставки.

20 марта стало известно, что убыток Центрального банка России за 2025 год составил 184,8 млрд рублей.

Ранее Набиуллина рассказала о последствиях резкого снижения ключевой ставки.

 
